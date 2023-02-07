iCCTV — бесплатный программный комплекс для распознавания автомобильных номеров и детектирования объектов с IP камер

Сайт программы: https://icctvvision.com/ или https://intbusoft.com/icctv/.Загрузить программу можно оттуда. Программа работает в версиях Windows 8.1 и 10. Не требует инсталляции и ввода ключей, только распаковать архив и запустить ICCTVManager.exe. Если программа не запустится, то нужно установить компоненты Microsoft из папки vc_redist. Ответы на многие вопросы можно найти в документации к программе в файле ICCTV_Manual.pdf или по ссылке https://icctvvision.com/doc/ICCTV_Manual.pdf. Для обычного пользователя все функции программы предоставлены бесплатно, однако если вы хотите прямо или косвенно распространять iCCTV со своим программным или аппаратным комплексом, то придётся заплатить за лицензию Developer. Ниже представлены разрешения и запрещения для бесплатной версии.