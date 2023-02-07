iCCTV — бесплатный программный комплекс для распознавания автомобильных номеров и детектирования объектов с IP камер
Введение
Существует много платных программ видеонаблюдения, позволяющих встраивать распознавание автомобильных номеров и детектирование типов различных объектов в системы наблюдения и/или автоматизации управления доступа. Часть из них работает с использованием облачных технологий, предоставляя доступ к IP камере через Интернет, что не всегда возможно по разным причинам. В данной статье мы представим бесплатное решение для ОС Windows, которое работает без использование средств интернет.
Сайт программы: https://icctvvision.com/ или https://intbusoft.com/icctv/.Загрузить программу можно оттуда. Программа работает в версиях Windows 8.1 и 10. Не требует инсталляции и ввода ключей, только распаковать архив и запустить ICCTVManager.exe. Если программа не запустится, то нужно установить компоненты Microsoft из папки vc_redist. Ответы на многие вопросы можно найти в документации к программе в файле ICCTV_Manual.pdf или по ссылке https://icctvvision.com/doc/ICCTV_Manual.pdf. Для обычного пользователя все функции программы предоставлены бесплатно, однако если вы хотите прямо или косвенно распространять iCCTV со своим программным или аппаратным комплексом, то придётся заплатить за лицензию Developer. Ниже представлены разрешения и запрещения для бесплатной версии.
Разрешенное бесплатное использование:
- всем для ознакомления;
- физическим лицам для целей автоматизации и/или контроля въезда на собственную территорию;
- физическим лицам в целях обучения и других академических и научных целях;
- некоммерческим организациям для автоматизации и/или контроля въезда на собственную территорию;
- коммерческим организациям для автоматизации и/или контроля въезда на собственную территорию при условии использования только 1 (одной) копии программного обеспечения iCCTV, установленной на собственном компьютере;
- физическим и юридическим лицам для подсчёта объектов по видеопотокам при условии использования только 1 (одной) копии программного обеспечения iCCTV, установленной на собственном компьютере.
Запрещение бесплатного использования:
- запрещена любая перепродажа программы, как отдельно, так и в составе своего аппаратного-комплекса;
- запрещено любое прямое или косвенное использование со своей программной системой или аппаратным комплексом, который вы распространяете подл любыми видами лицензии – это разрешается версией Developer;
- запрещена любая монетизация прибыли от использования iCCTV – будь то передача результатов распознавания сторонним юридическим и/или физическим лицам, создание интернет-сервиса или взимание платы за проезд, который контролирует программа.
Ниже представлен скриншот работы программы:
Работа с видео
Программа предоставляет возможности по работе с видеофайлами и IP-камерами по ссылке rtsp и mjpg. Режимы считывания изображения с каждой камеры устанавливаются самостоятельно. При этом видео может выводиться или не выводиться на экран. iCCTV позволяет записывать видео с видеопотоков на жесткий диск. При этом для настройки записи видео доступны следующие параметры:
- Период разбиения – максимальная длительность видеофайла в секундах. По достижении
- заданной длительности, будет создан новый файл, в который будет осуществляться запись
- видео.
- Папка для записи – папка для размещения видеофайлов для данного потока.
- Ширина кадра – ширина записываемого кадра в пикселах.
- Высота кадра – высота записываемого кадра в пикселах.
- Кадров в секунду – частота кадров в секунду в записанном видео
- Видеокодек – метод сжатия.
Распознавание автомобильных номеров
iCCTV позволяет автоматически распознавать номера в разных режимах. Низкое качество, среднее качество, высокое качество и траектория. Поддерживаемые страны: Беларусь, Казахстан, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Туркменистан, Украина, Эстония. Вы можете задавать вероятность номера данной страны, зону распознавания, площадь номера, линии пересечения.
Режимы распознавания:
- Низкое качество – номер считается распознанным и записывается в журнал, если был обнаружен хотя бы на одном кадре;
- Среднее качество – номер считается распознанным и записывается в журнал, если был обнаружен на двух кадрах подряд;
- Высокое качество – номер считается распознанным и записывается в журнал, если был обнаружен на трёх кадрах из пяти;
- Траектория – номер считается распознанным и записывается в журнал, если траектория, построенная из точек, в которых был обнаружен номер, пересекла заданные две линии. Причем, порядок пересечения линий важен: он определяет направление движения транспортного средства. В данном методе в журнал записывается не только номер и время, но и направление движения (IN или OUT).
Все результаты записываются в лог файлы соответствующего видеопотока. Но может также посылаться произвольный http запрос. ТРЕБОВАНИЯ К АЛГОРИТМУ РАСПОЗНАВАНИЯ:
- Номер автомобиля должен размещаться в кадре целиком.
- Угол вертикального наклона видеокамеры не более 40°.
- Угол наклона вглубь – не более 30°.
- Изображения должны быть четкими и не размытыми.
- Размер символов для надежного распознавания должен быть не менее 14 пикселей в высоту.
Детектирование объектов
Для использование этой возможности ваша система должна быть 64-битной и в компьютере должна стоять хорошая видеокарта, не менее, чем GTX 1060. Даже в случае этой видеокарты в версии 1.0.7.5 вы не сможете использовать более 2-х видеопотоков для детектирования объектов, так как для каждого потока загружается отдельная модель детектирования объектов. И на 3-ий поток просто не хватает GPU-памяти. На настоящий момент распознаются объекты типа: автобус; автомобиль; велосипед; грузовик; мотоцикл; поезд; человек.
Дополнительные конфигурационные файлы для Yolo можно скачать по ссылке: https://pjreddie.com/darknet/yolo/. Выбранный конфигурационный файл определяет:
- требования к видеокарте;
- качество распознавания;
- быстродействие.
Интеграция
Вы можете интегрировать iCCTV в вашу информационную систему, но только если не нарушаете условия лицензии (т.е. без целей распространения и получения прибыли, т.е. только для себя и внутреннего учёта предприятия или дома). Интеграцию можно проводить различными способами. iCCTV поддерживает встроенные средства автоперезапуска, переподключения к видеопотоками, хранит данные во внешнем конфигурационном файле, ведёт журнал распознавания, посылает http запрос по заданной ссылке. Методы интеграции перечислены ниже.
- 1. Управление запуском. iCCTVManager можно запускать с опциональными ключами: -hide – приложение будет свёрнуто в трей; -autostart – все настроенные ранее потоки будут активированы автоматически; -restore – восстановление предыдущего состояния (будут запущены только те процессы, что работали в прошлый раз); -restart – все настроенные ранее потоки будут запущены автоматически, если среди процессов уже были запущенные, они будут перезапущены.
- 2. Внешнее исправление конфигурационного файла. Файл настроек ICCTVManager.cfg выполнен в формате XML, его можно прочитать внешней утилитой и модифицировать перед запуском.
- 3. Журнал распознавания. Для установки доступны следующие параметры. • Папка журнала распознавания. • Сохранять изображение с номером. • Размер изображения. • Время жизни журнала в днях. • Разделять файл журнала. • Формат журнала номеров.
- 4. Управление. iCCTV позволяет управлять тревожными выходами IP-камер при обнаружении в видеопотоке номера из белого списка. Данный функционал может быть использован, к примеру, для организации автоматического управления шлагбаумом на парковке. Также вы можете настроить http запрос так, чтобы он посылал сигнал вашей программе, которая находится на этом же компьютере.
Заключение
Пользуйтесь iCCTV бесплатно. Если вы хотите встроить в ваше распространяемое ПО, добавить за плату дополнительные уникальные методы распознавания, присоединить другие нейронные сети для других задач распознавания, то обращайтесь на сайт https://intbusoft.com/.